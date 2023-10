90 Frauen und Männer arbeiten im Hotel, sind entweder in Ausbildung oder bereits so weit, dass sie andere das Handwerk lehren können. Manche Berufsleute ziehen weiter und knüpfen das Netz von Bildung und Entwicklung übers ganze Land. Begegnungen mit den äusserst freundlichen Bewohnerinnen und Bewohnern des Campus sind bei einem Aufenthalt das, was den Besuch im Farmhouse Resort so wertvoll macht: Die Gäste können Kontakte knüpfen, Beziehungen aufbauen, verfolgen, wohin ihr Feriengeld fliesst. Das Tor zum Campus wird so zum Tor zu Land und Leuten. Und zur Sinnhaftigkeit.