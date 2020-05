Maisonart in Bern

Seit 2007 betreiben Christine und Laurent Balbi unter dem Motto «Kleine Freuden sind Blumen im Teppich des Lebens» ihren Concept Store Maisonart. Hier gibt es Accessoires für den Garten und das Zuhause, Modeschmuck für Minimalisten und Exzentriker und Mode und Accessoires für alle, die Freude an Farbe haben. Und weil wir das schöne Sortiment gerade nicht live durchstöbern können, schwingen wir uns rüber in ihren virtuellen Shop und scrollen uns durch die endlose Inspiration für das Leben nach dem Lockdown. Schieben schon mal eine hübsche Vase für die endlich wieder erhältlichen Blumen in den Warenkorb, eine rettende Yogamatte für den alten Tech Neck gleich hinterher, dazu noch ein neues Lieblingsteil für das Upgrade des längst langweilenden Quarantäne-Looks. Ihr merkt es – bei Maisonart gibt es eigentlich so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Bald auch endlich wieder in der realen Welt, zum Anfassen und so. Oder, Christine?