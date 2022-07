Es ist uns wahrscheinlich allen schon mal passiert. Die Kaffeemaschine hat sich brummend in Gang gesetzt und die Taste zum belebenden Espresso ist gedrückt. Jetzt noch schnell ein Schuss Milch aus dem Kühlschrank in die Tasse und dann endlich geniessen – oder eben nicht. Denn was lecker schmecken sollte, ist ein saure braune Brühe geworden, die wir sofort reflexartig in den Schüttstein kippen. «Das hätte ich mir auch sparen können», denkt ihr jetzt. In der Tat, denn abgelaufene Kuhmilch erkennen wir ja eigentlich nicht nur am sauren Geschmack, sondern schon an den weissen Flöckchen, die in unserer Tasse herumschwimmen. Doch wie äussert sich das Ganze eigentlich bei pflanzlicher Milch? Grundsätzlich lässt sich Pflanzenmilch nach dem Öffnen und gekühlt fünf bis sieben Tage aufbewahren, kann aber auch noch nach zwei Wochen geniessbar sein. Im Gegensatz zur herkömmlichen Kuhmilch wird sie aber kaum sauer. Wir verraten euch, worauf ihr bei eurer Lieblingsalternative neben dem Haltbarkeitsdatum achten müsst und wann sie ready für den Ausguss ist: