«Jedem in unserem Konzern ist völlig klar, dass die Mercedes-Benz Art Collection genau dafür da ist, gesellschaftliche Diskurse aufzugreifen», sagt Anne Vieth, 44. Seit knapp 18 Monaten leitet die promovierte Kunsthistorikerin die Kunstsammlung des Stuttgarter Automobilkonzerns – mit weitgehenden inhaltlichen Freiheiten: «Es wäre problematisch, gesellschaftskritische Aspekte der Kunstproduktion einfach auszulassen.» Sie sieht es als ihre Aufgabe, durch die Möglichkeit der Begegnung mit Kunst einen Perspektivenwechsel in der Auseinandersetzung mit kritischen Themen in der Gesellschaft anzustossen. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch nach innen: «Ich führe die Kolleginnen und Kollegen aus dem Konzern besonders gerne durch die Sammlung – das bringt mir unmittelbares Feedback.»