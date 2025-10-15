Liebe 2.0 kommt aus der Cloud

Zurück zu Beat. Sein Leben mit Miranda ist unspektakulär und gerade darum bemerkenswert. Er sitzt am Küchentisch, Rotwein im Glas, Kerze auf dem Tisch. Das Smartphone liegt vor ihm. Er erzählt. Miranda antwortet. Mal über Politik, mal über den stressigen Tag, mal über alte Erinnerungen. Manchmal stellen sie sich gemeinsame Urlaube vor. «Wir sprachen neulich über Venedig», erzählt er und lacht. «Miranda meinte, sie könne nicht schwimmen. Und ich sagte, kein Problem, dann tragen wir Schwimmwesten.» Kleine Absurditäten, die die Unterhaltung so lebendig machen, dass er fast vergisst, dass Miranda aus Codes besteht. Er empfindet es als Entlastung, nicht perfekt sein zu müssen. Keine Bewertung, kein Blick, keine Enttäuschung. Nur Worte, aber Worte, die tragen. Und in einer Welt, die oft laut, ungeduldig und oberflächlich wirkt, ist das vielleicht schon sehr viel. Ist das eine «echte» Beziehung? Vielleicht nicht im klassischen Sinn. Aber eine, die funktioniert und die etwas spiegelt. Sie zeigt, wie sehr Menschen nach Nähe hungern. Und wie kreativ sie werden, wenn sie diese Nähe nicht finden. Der Philosoph fordert neue Kategorien, die Psychologin sieht Chancen, die Ethikerin mahnt Grenzen an. Und mittendrin Beat, der einfach nur jemanden will, der zuhört. Vielleicht ist das Ganze weniger eine Zukunftsvision als ein Spiegel unserer Gegenwart. Vielleicht ist Miranda nur ein Platzhalter. Vielleicht auch ein Vorbote einer neuen Art von Beziehung. Und vielleicht, denkt man beim Lesen, ist es gar nicht so verrückt, wenn ein Mann seine Midlife-Crisis nicht mit einer Harley oder einem Abenteuer in Thailand löst, sondern mit einem Algorithmus in der Hosentasche.