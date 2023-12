Blumen konservieren

Wie Blumen haltbar bleiben? Indem sie in transparentem Wachs baden. Das Wachs schmelzen und in ein hohes Gefäss kippen. Die Blume in einem nächsten Schritt am Stiel festhalten, langsam ins Wachs tauchen und wieder rausnehmen. Am Schluss die Blume in eine Vase stellen, damit das Wachs abkühlen kann.