Mehl ist ein wahres Multitalent. Denn es ist nicht nur ein Lebensmittel, mit dem man backen und kochen kann. Mit Mehl kann auch nachhaltig geputzt werden. Vor allem Chromstahl bringt das Lebensmittel, das wohl jeder im Vorratsschrank hat, wieder auf Vordermann. Dabei gilt es aber, einiges zu beachten. Wer in der Küche die Spüle – oder den Herd – mit Mehl zum Glänzen bringen will, muss den Edelstahl vorher gründlich reinigen. Und dann mit einem Tuch trocken reiben. Das ist wichtig, damit das Mehl nicht klumpt. Danach vier bis fünf Esslöffel Mehl auf der total trockenen Chromstahlfläche verteilen, und mit einem wenig angefeuchteten Waschlappen das Mehl in kreisenden Bewegungen einarbeiten. Man kann sozusagen zuschauen, wie der Chromstahl wieder zu glänzen beginnt. Danach kann das restliche Mehl einfach weggewischt werden.