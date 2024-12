«Mocha Mousse» ist die Pantone-Farbe des Jahres 2025

Dass schon der Name «Mocha Mousse» kulinarische Assoziationen weckt, ist Teil des Konzepts: Der jährliche Farbton soll alle fünf Sinne ansprechen, wie bereits «Peach Fuzz» im vergangenen Jahr. Grund für die Wahl des Farbtons sei auch eine «wachsende Bewegung, sich mehr mit der natürlichen Welt zu verbinden». Der Farbton stehe für «Harmonie und Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Moderne und der zeitlosen Schönheit künstlerischer Kreation», schreibt das in New Jersey ansässige Unternehmen.