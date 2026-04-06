Müssen Eier vor dem Verzehr gewaschen werden?

Und was ist mit Eiern? Die machen ja diesen Weg auch mit. Bei denen ist man oft unsicher. Bei so vielem. Diese zerbrechlichen kleinen tickenden Zeitbomben. Man sieht ihnen nicht an, ob sie noch gut und frisch sind. Man weiss nicht, wie man sie jetzt lagern soll (Spitze nach unten oder oben) – und eigentlich möchte man sie kurz schrubben, bevor sie im Kühlschrank aufgereiht werden.