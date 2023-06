Der Sommer 2023 ist endlich angekommen. Wegen hoher Temperaturen tummeln sich Schweizer*innen nun regelmässig an Seen, Flussufern und in Freibädern. Dort lässt sich die Hitze kombiniert mit kaltem Wasser bestens geniessen. Wären da nur nicht diese kleinen Störenfriede: die Mücken. Gerade in der Nähe von Gewässern fühlen sich die Insekten wohl und stechen gerne zu. Doch nicht jeden Menschen trifft es gleich oft. Manche scheinen von den Stechmücken gar verschont zu werden. Woran das liegen kann? Neue Forschungen legen nahe, dass der Geruch des jeweiligen Menschen eine grosse Rolle spielt.