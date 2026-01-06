Nur ein bisschen Menschlichkeit, bitte!

2025. Ich erlebe in meinem Umfeld verzweifelte Menschen auf Job- oder Wohnungssuche. Zu alt, zu jung, zu weiblich, zu männlich, zu ausländisch, oder sonst nicht ins Schema passend. Ich sehe Freundschaften zerbrechen, weil niemand bereit ist, über den grossen Schatten seines Egos zu springen. Ich sehe jeden Morgen im Zug Leute, denen es wichtiger ist, ihr Täschchen auf dem Sitz neben sich zu deponieren als einer alten Dame einen Sitzplatz anzubieten. Menschen ignorieren und degradieren Menschen. Es geht um Macht, Geld, persönliche Vorteile. Menschen behandeln Menschen respektlos. Weil sie das Gefühl haben, es steht ihnen irgendwie mehr zu als anderen.