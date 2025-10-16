Eine Schublade, aus der Batterien, Kugelschreiber, Gummibänder und Kleingeld quellen, eine andere, in der sich unzählige ominöse Kabel wie hungrige Schlangen um Ladegeräte und Mehrfachstecker schlingen – es gibt so Merkwürdigkeiten, die sind in jedem Haushalt zu finden. Dazu zählt auch ein gewisser Stuhl. Selbiger steht meistens im Schlafzimmer und wird über und über mit einmal getragenen T-Shirts und nicht mehr ganz so lupenreinen Blusen und BHs vom Vortag beladen. Weil: zu «dreckig» für den Schrank, zu sauber für die Wäsche.

Kommt euch bekannt vor? Dann wisst ihr mit Sicherheit auch, dass so ein Stuhl weder besonders ansehnlich ist, noch für ein angenehm entspannendes Feng Shui sorgt. Gibt es denn keine sinnvolle Alternative? Doch, sogar recht viele: