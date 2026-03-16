Oscars 2026: Triumph, Tränen und Glamour

Momente für die Ewigkeit

Zu den Szenen des Abends gehört die Dankesrede von Michael B. Jordan, der sehr persönlich über Repräsentation, Chancen und Verantwortung in Hollywood spricht, sowie die sichtbare Rührung von Amy Madigan, die ihrem Team und ihrer Familie den Preis widmet. Gänsehautmomente gibt es auch, als das Team von «KPop Demon Hunters» seinen Sieg als Ermutigung an junge Kreative weltweit versteht, «ihre Geschichten zu erzählen».

Besonders bemerkenswert: Die Kamera sucht immer wieder die Reaktionen im Publikum – von spontanem Applaus über mitgesummte Songs bis zu Tränen in den Augen. Es ist eine jener Oscar-Nächte, in denen man spürt, dass Filme für viele der Anwesenden mehr sind als Job – nämlich Identität, Ausdrucksmittel und in manchen Fällen auch Rettungsanker.