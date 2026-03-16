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Oscars 2026

Oscars 2026: Triumph, Tränen und Glamour

Die 98. Oscar-Verleihung in Los Angeles ist in dieser Nacht einmal mehr ein Gipfeltreffen von Glamour, Emotionen und grossen Film-Momenten und bietet zugleich jede Menge Stoff für Fashion-, Gossip- und Filmfans. Im Mittelpunkt stehen neben den grossen Gewinnerfilmen vor allem jene Stars, die mit ihren Auftritten auf dem Red Carpet und ihren emotionalen Dankesreden den Ton der Nacht setzen.

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And the winner is: «One Battle After Another" (Photo by Richard Harbaugh / The Academy via Getty Images)

And the winner is: «One Battle After Another" (Photo by Richard Harbaugh / The Academy via Getty Images)

The Academy via Getty Images

Der Film «One Battle After Another» dominiert die Show und holt den wichtigsten Preis des Abends: Bester Film. Dazu kommt die Auszeichnung für die Regie, was Regisseur Paul Thomas Anderson endgültig in die Riege der ganz Grossen katapultiert.

Michael B. Jordan erhält an den 98. Oscars die begehrte Trophäe für seine Leistung als bester Hauptdarsteller in Sinners. (Photo by Michael Buckner/Penske Media via Getty Images)

Michael B. Jordan erhält an den 98. Oscars die begehrte Trophäe für seine Leistung als bester Hauptdarsteller in Sinners. (Photo by Michael Buckner/Penske Media via Getty Images)

Penske Media via Getty Images

Parallel dazu sorgt «Sinners» für Furore: Michael B. Jordan wird für seine eindrucksvolle Hauptrolle mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller geehrt und setzt damit einen der emotionalsten Höhepunkte der Nacht.

Jessie Buckley freut sich über den Oscar als bester Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «Hamnet». (Photo by Al Seib / The Academy via Getty Images)

Jessie Buckley freut sich über den Oscar als bester Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «Hamnet». (Photo by Al Seib / The Academy via Getty Images)

The Academy via Getty Images

Bei den Frauen gewinnt Jessie Buckley den Oscar als beste Hauptdarstellerin für «Hamnet» und überzeugt mit einer berührenden, sehr persönlichen Dankesrede. 

Amy Madigan erhält den Oscar als beste Nebendarstellerin in Weapons. (Photo by Michael Buckner/Penske Media via Getty Images)

Amy Madigan erhält den Oscar als beste Nebendarstellerin in Weapons. (Photo by Michael Buckner/Penske Media via Getty Images)

Penske Media via Getty Images

In der Kategorie beste Nebendarstellerin wird Amy Madigan für «Weapons» ausgezeichnet – ein seltener später Karrierehöhepunkt, der im Saal spürbar gefeiert wird.

(v.l.n.r.) Yuhan, ZHUN, EJAE, Mark Sonnenblick, NHD, and 24, gewinnen den Oscar für ihren KPop Animationsfilm Demon Hunters. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

(v.l.n.r.) Yuhan, ZHUN, EJAE, Mark Sonnenblick, NHD, and 24, gewinnen den Oscar für ihren KPop Animationsfilm Demon Hunters. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Getty Images

Auch der Animationsbereich hat seinen grossen Moment: «KPop Demon Hunters» setzt sich in der Kategorie bester Animationsfilm durch und sorgt mit einem energiegeladenen, popkulturell voll im Zeitgeist stehenden Auftritt des Teams für gute Laune.

 

Red Carpet: Glamour, Statements und Stilbrüche

Mindestens so spannend wie die Preisverleihung ist jedes Jahr die Ankunft der Stars auf dem roten Teppich – und auch diese Nacht enttäuscht nicht. Die Trendbotschaft: Mut zur Farbe, klare Silhouetten und ein Mix aus Old-Hollywood-Glamour und moderner Coolness.

Maura Higgins an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

Maura Higgins an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

Getty Images

Viele Schauspielerinnen setzen auf kräftige Töne – von sattem Rot bis zu leuchtendem Gelb – kombiniert mit cleanen Schnitten, die eher über Material und Details wirken als über überladene Drapierungen. 

Yaya DaCosta strahlt wie die Sonne an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

Yaya DaCosta strahlt wie die Sonne an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

Getty Images

Transparenzen, Cut-outs und High-Slit-Dresses bleiben präsent, werden aber oft mit eleganten Capes oder langen Mänteln gebrochen, was den Looks etwas Skulpturales gibt.

Aiyana-Lee doppelt hoch geschlitzt an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party. (Photo by Leon Bennett/Getty Images for Elton John AIDS Foundation)

Aiyana-Lee doppelt hoch geschlitzt an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party. (Photo by Leon Bennett/Getty Images for Elton John AIDS Foundation)

Getty Images for Elton John AIDS

Bei den Männern dominiert zwar weiterhin der Smoking, aber in immer kreativeren Varianten: farbige Samtjacken, bestickte Revers, feine Schmuckbroschen oder Seidenschals statt klassischer Fliege. Wer auffallen will, setzt auf Creme- und Elfenbeintöne, auf Mitternachtsblau oder auf subtile Metallic-Akzente. So entsteht ein Bild, in dem Individualität stärker im Vordergrund steht als strenger Dresscode.

Sam Haft im Alexander McQueen Anzug an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party on March 15, 2026 in West Hollywood, California. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

Sam Haft im Alexander McQueen Anzug an der Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party on March 15, 2026 in West Hollywood, California. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

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Momente für die Ewigkeit

Zu den Szenen des Abends gehört die Dankesrede von Michael B. Jordan, der sehr persönlich über Repräsentation, Chancen und Verantwortung in Hollywood spricht, sowie die sichtbare Rührung von Amy Madigan, die ihrem Team und ihrer Familie den Preis widmet. Gänsehautmomente gibt es auch, als das Team von «KPop Demon Hunters» seinen Sieg als Ermutigung an junge Kreative weltweit versteht, «ihre Geschichten zu erzählen».
Besonders bemerkenswert: Die Kamera sucht immer wieder die Reaktionen im Publikum – von spontanem Applaus über mitgesummte Songs bis zu Tränen in den Augen. Es ist eine jener Oscar-Nächte, in denen man spürt, dass Filme für viele der Anwesenden mehr sind als Job – nämlich Identität, Ausdrucksmittel und in manchen Fällen auch Rettungsanker.

Stars & Sternchen

Kylie Jenner und Timothée Chalamet fallen auf an den 98. Oscar Verleihungen. (Photo by Rich Polk/Penske Media via Getty Images)

Kylie Jenner und Timothée Chalamet fallen auf an den 98. Oscar Verleihungen. (Photo by Rich Polk/Penske Media via Getty Images)

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Von Valeska Jansen vor 5 Minuten
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