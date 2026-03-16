Oscars 2026: Triumph, Tränen und Glamour

Der Film «One Battle After Another» dominiert die Show und holt den wichtigsten Preis des Abends: Bester Film. Dazu kommt die Auszeichnung für die Regie, was Regisseur Paul Thomas Anderson endgültig in die Riege der ganz Grossen katapultiert.
Parallel dazu sorgt «Sinners» für Furore: Michael B. Jordan wird für seine eindrucksvolle Hauptrolle mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller geehrt und setzt damit einen der emotionalsten Höhepunkte der Nacht.
Bei den Frauen gewinnt Jessie Buckley den Oscar als beste Hauptdarstellerin für «Hamnet» und überzeugt mit einer berührenden, sehr persönlichen Dankesrede.
In der Kategorie beste Nebendarstellerin wird Amy Madigan für «Weapons» ausgezeichnet – ein seltener später Karrierehöhepunkt, der im Saal spürbar gefeiert wird.
Auch der Animationsbereich hat seinen grossen Moment: «KPop Demon Hunters» setzt sich in der Kategorie bester Animationsfilm durch und sorgt mit einem energiegeladenen, popkulturell voll im Zeitgeist stehenden Auftritt des Teams für gute Laune.
Mindestens so spannend wie die Preisverleihung ist jedes Jahr die Ankunft der Stars auf dem roten Teppich – und auch diese Nacht enttäuscht nicht. Die Trendbotschaft: Mut zur Farbe, klare Silhouetten und ein Mix aus Old-Hollywood-Glamour und moderner Coolness.
Viele Schauspielerinnen setzen auf kräftige Töne – von sattem Rot bis zu leuchtendem Gelb – kombiniert mit cleanen Schnitten, die eher über Material und Details wirken als über überladene Drapierungen.
Transparenzen, Cut-outs und High-Slit-Dresses bleiben präsent, werden aber oft mit eleganten Capes oder langen Mänteln gebrochen, was den Looks etwas Skulpturales gibt.
Bei den Männern dominiert zwar weiterhin der Smoking, aber in immer kreativeren Varianten: farbige Samtjacken, bestickte Revers, feine Schmuckbroschen oder Seidenschals statt klassischer Fliege. Wer auffallen will, setzt auf Creme- und Elfenbeintöne, auf Mitternachtsblau oder auf subtile Metallic-Akzente. So entsteht ein Bild, in dem Individualität stärker im Vordergrund steht als strenger Dresscode.
Zu den Szenen des Abends gehört die Dankesrede von Michael B. Jordan, der sehr persönlich über Repräsentation, Chancen und Verantwortung in Hollywood spricht, sowie die sichtbare Rührung von Amy Madigan, die ihrem Team und ihrer Familie den Preis widmet. Gänsehautmomente gibt es auch, als das Team von «KPop Demon Hunters» seinen Sieg als Ermutigung an junge Kreative weltweit versteht, «ihre Geschichten zu erzählen».
Besonders bemerkenswert: Die Kamera sucht immer wieder die Reaktionen im Publikum – von spontanem Applaus über mitgesummte Songs bis zu Tränen in den Augen. Es ist eine jener Oscar-Nächte, in denen man spürt, dass Filme für viele der Anwesenden mehr sind als Job – nämlich Identität, Ausdrucksmittel und in manchen Fällen auch Rettungsanker.