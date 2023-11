Seit Levi Strauss im 19. Jahrhundert seine ersten Jeanshosen als Arbeitsbekleidung an Goldgräber in San Francisco verkaufte, ist viel passiert: Wir tragen sie flared und skinny, dunkel und hell, low und high waisted – wir tragen sie jeden Tag. Die Zeiten, in denen man sich mit Jeans bekleidet in die Badewanne legte, um sie auf Körperform zu bringen, sind dank Elasthan mittlerweile vorbei. Aber wie man Denim richtig pflegt, ist immer noch ein kleines Rätsel… Wir lösen das jetzt für euch: