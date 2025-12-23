Ultimative Pflegetipps für die Lieblingsjeans

3. Schnelle Fleckenentfernung

Um Waschgänge zu vermeiden, sollte man bei Flecken schnell reagieren. Wichtig: Stammt die Verschmutzung von Speisen wie Saucen, ist es wichtig, den Fleck nicht mit Wasser zu behandeln, da sich Öl und Wasser abstossen und sich dadurch der Fleck noch mehr festsetzt. Besser, man greift gleich auf einen speziellen Fleckentferner zurück oder behandelt den Fleck mit einem passenden Hausmittel. Hier lang für Make-up-, hier lang für Beerenflecken oder hier lang für Öl-Flecken.