Rätselhafte Regeln für die zwölf Raunächte

Bei den Rauhnächten handelt sich um genau zwölf Nächte, in denen angeblich das Tor zur Geisterwelt ein wenig offener steht, als es den meisten lieb ist. Woher der Begriff «Rauhnacht» stammt, darüber streiten sich die Expert*innen: Die einen sagen, es komme von «rauh», was so viel wie wild oder zottelig bedeutet – passend für die dunklen, kalten Wintertage, in denen man am liebsten ganztags im Pyjama herumlungert. Andere wiederum behaupten, es habe mit «Rauch» zu tun, weil man früher Häuser und Ställe kräftig ausräucherte, um böse Geister, Flüche oder vielleicht auch nur den Muff vom Weihnachtsbraten zu vertreiben.