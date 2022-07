Sources des Caudalie, Bordeaux, Frankreich

Ihr wollt euch wie ein Gott in Frankreich fühlen? Wie Bacchus, der römische Gott des Weines, des Rausches, und der Esktase. Auf dem Anwesen des märchenhaften Chateau Smith Haut-Lafitte unweit von Bordeaux wird exakt dieser Traum wahr – allerdings ohne selbst ein betrunkener, weinbekränzter alter Mann im Kreis von fröhlichen Zechern zu sein, wie es die Ikonographie vorsieht. Ganz im Gegenteil: Hier steht Entspannung an erster Stelle. Absolute Ekstase erreicht der Gaumen durch phänomenale französische Landküche. Berauscht wird der sonst so rasende Geist durch die Abgeschiedenheit des Landsitzes, dessen hölzerne Beihäuser sich idyllisch um einen See reihen. Das weltberühmte Spa mit eigener Thermalquelle tut sein Übriges. Vinothérapie – noch nie gehört? Dass man sich mit viel Wein die Welt schöner trinken kann, wissen wir. Zudem: klar, in vino veritas. Aber macht der edle Tropfen schöner? Caudalie, der französische Beautybrand, der hier auf dem Gut Chateau Smith Haut-Lafitte geboren wurde, setzt seit Generationen auf die Nebenprodukte der Weinherstellung. Denn die Traubenkernauszüge gelten mit ihren antioxidative Polyphenole als Wundermittel gegen alternde Zellen. Wir empfehlen: Hoteleigenes Velo schnappen, durch die Reben radeln. Im Bademantel zum Spa wandeln, an den Blumen und Kräutern am Wegrand schnuppern, sich eine Massage buchen und dann schlaftrunken die Pferde (die ersetzen im Biobetrieb nämlich den Traktor) im Garten streicheln. Last but not least: Die Vinothérapie in ihrer ursprünglichsten Form – die im Glas – geniessen.