Im Winter kann sich in Wohnungen schnell Schimmel bilden. Die niedrigen Temperaturen kühlen die Aussenwände ab, die Feuchtigkeit in der warmen Zimmerluft schlägt sich dann an der kalten Wand nieder – ein schmackhafter Nährboden für den Schimmelpilz. Dem können wir durch richtiges Lüften entgegenwirken.