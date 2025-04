Roastery: Frisch geröstet aus Leidenschaft

Seit gut sechs Jahren ist die Roastery an Engelbergs Flaniermeile daheim und sichert sechs Leuten ein Einkommen. Das grosse, helle Ladenlokal teilt sich die Roastery mit einer Papeterie, die hier seit 1888 ansässig ist, und einer Buchhandlung. Diese Papierabteilung betreut Annemarie Christen, deren Urahn einst die Papeterie gründete. In dem grossen Raum mit den drei Geschäften herrscht der Duft von Kaffee vor. Dreimal die Woche stehen Oscar oder seine Rösterkollegen Gustaf oder Louis an der mächtigen Maschine. Andrea Camenzind, Oscars Partnerin im Business und in der Liebe, entwirft die Logos und druckt die Verpackungen auf einer alten Heidelberg-Druckmaschine. Auch Postkarten mit historischen Motiven aus dem Skiort entstehen auf der mächtigen Maschine, sie ergänzen das Angebot an schönem Papier.