Was macht dieser Ausnahmezustand mit euch?

In unserem Restaurant, das zu unserer Show-Rösterei gehört, ist normalerweise immer richtig viel los, oft gibt es keinen freien Platz. Viele unserer Gäste kennen wir gut und sie gehören zu unserer Rösterei irgendwie dazu. Wir vermissen sie und freuen uns auf den Tag, an dem sie alle wieder da sind, der Schwatz an der Theke und in der Kinderspielecke wieder stattfindet. Die Geräuschkulisse all dieses Lebens fehlt uns sehr.