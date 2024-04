Zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten

Vivian wird 1926 in New York geboren. Ihre Mutter ist die uneheliche Tochter einer Französin, die in die USA ausgewandert war. Das Geld ist knapp, der Alltag hart, Dokumente werden mit Absicht falsch ausgefüllt, damit die «Schande» der Familie nicht ans Tageslicht kommt. Einen Teil der Kindheit verbringt Vivian in Frankreich bei Verwandten, kehrt als Teenager in die USA zurück. Bekannt ist: Bereits damals fotografiert sie, eine Tante von ihr und ein Fotograf scheinen ihr Grundlagen des Handwerks vermittelt zu haben. Sie arbeitet in einer Puppenfabrik, lässt sich dann als Kindermädchen anstellen. Sie lebt in New York und Chicago, wechselt die Stellen häufig, erst bei der letzten Familie bleibt sie zwanzig Jahre.