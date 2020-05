Slow Goods in Zürich

Fast Fashion, Fast Food, Fast Goods? Ähm, nein. Bei Slow Goods ist der Name Programm, hier wird nichts überstürzt, nichts mal ebenso schnell, schnell produziert, in den Laden geworfen und wieder vertickt. Bei Slow Goods nimmt man sich Zeit. Für so ziemlich alles Schöne im Leben.

«Aus unserer Sicht macht es viel mehr Freude, mit Produkten zu arbeiten, deren Herkunft bekannt ist, von denen man weiss, aus welchen Materialien sie gefertigt sind und wer sein Herzblut hinein gesteckt hat. Produkte, die durch ihre besonderen Eigenschaften und Qualitäten im Laufe der Jahre zu unverzichtbaren Freunden werden, die man mit Liebe hegt und pflegt.»

Sehen wir genauso. Heute mehr denn je. Wertschätzung wird wieder gross geschrieben, Kleinigkeiten, die glücklich machen, bekommen mehr Gewicht. Man könnte meinen, dass der (übrigens ziemlich neue) Store an der Badenerstrasse in Zürich also so etwas wie das Mekka sein sollte, zu dem wir ab dem 11. Mai gemeinsam pilgern wollen. Ganz in Ruhe. Ganz bewusst.