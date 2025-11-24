So bereiten wir uns auf den Black Friday 2025 vor

Die einen freut's, die anderen nur, bis die Rechnung kommt

Der Tag ist eine wahre Goldgrube für den Detailhandel – 460 Millionen Franken Umsatz konnten die Schweizer Anbieter 2024 in nur 24 Stunden erzielen – und ein ebenso hohes Risikofeld für alle anderen. Besagtes Risiko reicht vom Nervenzusammenbruch beim morgendlichen Weg zur Arbeit (Stau, volle Züge in die Städte, Strassen voller Menschen) bis hin zur Schuldenfalle (am Black Friday verzeichnen Banken 10 bis 15 mal mehr Anfragen für Limitenerhöhungen bei Kreditkarten). Ausserdem bereut laut Umfrage jede dritte Person mindestens einen Black-Friday-Kauf aus dem vorherigen Jahr.



Man könnte sich dem Wahnsinn natürlich einfach entziehen und wahlweise am Schreibtisch oder im Bett warten, bis alles vorbei ist. Doch ist man selbst noch auf der Suche nach dem perfekten Wintermantel, einem neuen Fernseher oder den Weihnachtsgeschenken für die Familie, dann könnte sich der Struggle lohnen. Wie wir durch den Black Friday kommen, ohne einen Blackout zu erleiden?