So bleiben Wildlederstiefel so gut wie neu

Mit Wildleder verbindet uns eine Hassliebe. Das edle, luxuriöse Material überträgt seine positiven Vibes gerne auf seine Trägerin – wenn sie es denn jemals zwischen Regen und Matsch schafft, die Stiefel nach draussen auszuführen. Ist der glorreiche Tag gekommen, lauern diverse Risikofaktoren: Ein Auto, das neben uns durch eine Pfütze rauscht, ein volles Tram, in dem einem jemand aus Versehen auf den Fuss steigt, oder wahlweise eine Falafel, die man niemals essen kann, ohne das nicht mindestens ein Salatblatt oder Hummus-Kleks auf die Schuhe segelt. Juckt uns alles ab sofort überhaupt nicht mehr – denn nach diesem Artikel wissen wir genauestens, wie wir die Sensibelchen richtig pflegen.