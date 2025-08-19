So bleibt die Wohnung angenehm kühl

Geht es um erholsamen Schlaf, empfehlen Expert*innen eine Raumtemperatur zwischen 16 und 18 Grad. Lustig. Wir wissen nicht, wie es bei euch aussieht, aber in unseren Stadtwohnungen (im schlimmsten Fall im Dachgeschoss) herrschen aktuell eher so um 30. Die Sonne, die draussen für schönstes Badiwetter sorgt, ist nämlich gar nicht so leicht davon abzuhalten, auch in unsere Gemächer zu kriechen und Schlafen zur Unmöglichkeit zu machen – es sei denn, man weiss sich klug zu helfen. Wir verraten die besten Tipps, um eure Wohnungen ein paar Grad herunterzukühlen.