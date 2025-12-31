So enteisen wir unsere Windschutzscheibe im Nu

Wenn uns die eisige Kälte mal wieder um die Ohren peitscht, möchten wir eigentlich nur noch eines: rasch ins Auto einsteigen und losfahren. Doch Petrus macht uns in den Wintermonaten ab und zu einen Strich durch die Rechnung, vor allem dann, wenn wir zu Unzeiten wie frühmorgens oder spätabends unterwegs oder schlichtweg zu spät dran sind. Doch keine Panik. Es gibt einen einfachen Trick, dank dem wir – ganz ohne eiskalte Finger – ruckzuck wieder problemlos durch die Windschutzscheibe unseres Autos sehen. Alles, was wir dafür benötigen, ist ein Allzweckbeutel mit Zipper.