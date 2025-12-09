So entsteht bei Bucherer jedes einzelne Schmuckstück

In den Werkstätten, einen Steinwurf vom Seeufer entfernt, hat sich seit damals wenig verändert. Goldschmiedinnen und Fasser sitzen an Tischen, die Hände ruhig, die Blicke fokussiert. Eine zieht hauchdünne Golddrähte, eine andere fasst einen pinken Diamanten – darunter Steine im Wert von rund 1,5 Millionen Franken. «Da muss man extrem vorsichtig und erfahren sein», sagt Benno Bühlmann (51) seit 35 Jahren Edelsteinfasser bei Bucherer. «Wir arbeiten mit Naturprodukten. Jeder Stein hat innere Spannungen oder kleine Einschlüsse – das muss man spüren, bevor man Druck ausübt. Wenn der Stein bricht, ist Feierabend.» Denn versichert ist nicht der Prozess, sondern erst das Endprodukt.