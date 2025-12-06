So erfindet sich Jaguar neu

Der Type 00, der so wie gezeigt nicht in Serie gehen wird, hat ein paar Problemzonen, designtechnisch. Nicht, dass er aussieht wie ein Geldtransporter für Moskauer Oligarchen oder sich aufführt wie ein XXL-Vibrator mit einem Extrapack Batterien oder ihm der «Leaper» fehlt, das Markenemblem von Jaguar – als reiner Stromer braucht er einfach keine zwei Meter lange Motorhaube, unter der nichts sein kann ausser lauwarme Luft. «Form follows function», das gilt halt auch dann, wenn man laut nach Aufmerksamkeit schreit. Jaguar war während Jahrzehnten berühmt für «beautiful, fast cars». Davon ist jetzt etwas verloren gegangen – und genau das ist der Überlegungsfehler. Es reicht nicht, wenn sich sieben englische Fussballer mit Tattoos sowie schrillen Frisuren und dann noch drei isländische Underground-Rapperinnen diesen neuen, mit Sicherheit sehr teuren Jaguar als Statement für oder gegen was auch immer bestellen wollen. Das ist kein Geschäftsmodell, das kann nicht gut gehen. Richtig ist allerdings, dass Jaguar ausschliesslich auf Strom setzt: Diese Ruhe, diese überlegene Gelassenheit beim Fahren, diese Kraft, das passt bestens zur britischen Luxus-Marke.