So falten wir Jeans richtig und platzsparend

Ihr könnt ohne Jeans leben? Geht uns genauso. Zum Glück gehen sie fast immer. Ob High- oder Low-Waist, Skinny oder Mom-Schnitt – der Hosenklassiker wird in allen Formen, Farben und Längen geliebt. Doch alle Jeans-Liebhaber*innen wissen auch: Sie nehmen gerne mal ein wenig zu viel Platz in unserem Kleiderschrank ein. Deshalb ist es wichtig, sie klug zu falten. Und je nach Aufbewahrungswunsch gibt es da eine Falttechnik, die sich besonders gut eignet.
1. Liegend
Die erste Falttechnik erfordert nicht viel Geschick. Hierfür einfach die Jeans auf eine gerade Oberfläche legen und nochmal glattstreichen. Dann das erste Hosenbein von unten nach oben Richtung Hosenbund falten und nochmals halbiert nach oben falten. Beim anderen Hosenbein wiederholen. Dann die beiden Seiten aufeinanderklappen und voilà.
2. Hängend
Zunächst die Jeans einmal längs falten, sodass die beiden Hosenbeine übereinanderliegen. Dann den Haken eines Kleiderbügels durch eine Gürtelschlaufe ziehen, die Hosenbeine nach oben schlagen und einen Teil des Hosensaums über den Bügel klappen. Easy? Easy.