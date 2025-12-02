So falten wir Jeans richtig und platzsparend

Ihr könnt ohne Jeans leben? Geht uns genauso. Zum Glück gehen sie fast immer. Ob High- oder Low-Waist, Skinny oder Mom-Schnitt – der Hosenklassiker wird in allen Formen, Farben und Längen geliebt. Doch alle Jeans-Liebhaber*innen wissen auch: Sie nehmen gerne mal ein wenig zu viel Platz in unserem Kleiderschrank ein. Deshalb ist es wichtig, sie klug zu falten. Und je nach Aufbewahrungswunsch gibt es da eine Falttechnik, die sich besonders gut eignet.

1. Liegend