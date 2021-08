So klingt Kristen Stewart als Prinzessin Diana

Ein Wochenende an Weihnachten

Im dramatisch aufgemachten Trailer werden zudem die Vorbereitungen für ein festliches Mahl gezeigt. Der Film spielt in den frühen 1990er Jahren während der Weihnachtsfeiertage auf dem Landsitz Sandringham House - an einem Wochenende, an dem sich Diana entschlossen haben soll, sich scheiden zu lassen. Die Filmproduktionsgesellschaft Neon weist darauf hin, dass es sich bei «Spencer» um eine Vorstellung handle, was während dieser Tage passiert sein könnte.