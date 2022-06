Sie sind klein, passen in die Tasche, lassen uns gut riechen und haben uns schon oft im unangenehmen Panik-Moment vor einem wichtigen Treffen gerettet. Deo sowie Anti-Transpirante gibt es seit eh und je in unzähligen Variationen. Sie helfen uns, den Schweissgeruch zu lindern oder schliessen sogar unsere Poren, um den Schweiss zu hemmen. Magie? Wohl eher nicht. Die Antwort lautet: chemische Zaubermittel. Bei empfindlicher Haut und für Allergiker*innen können diese Inhaltsstoffe unschöne Folgen haben. Und wir sind der Meinung: Wenn Mutter Natur uns schon die Möglichkeit bietet, dann können wir auch selber mal Hand anlegen. Oder? Es ist günstiger und umweltfreundlicher und auf diesem Weg wissen wir ganz genau, was im kleinen, persönlichen Wundermittel drin steckt. So funktioniert das DIY-Deo.