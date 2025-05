So oft müssen wir unseren Duschvorhang waschen

So unhygienisch ist der Duschvorhang

Wir machen nur ungern die Stimmung zunichte, aber wir haben ganz, ganz schlechte Nachrichten. Laut einer Studie von SafeHome.org befinden sich auf eurem Duschvorhang 69 Mal so viele Keime und Bakterien wie auf eurem WC-Sitz. Huch.

Schuld sind das ständig feuchte Klima, in dem sich Schimmel und Keime ganz wie zu Hause fühlen, die Tatsache, dass der Vorhang zum Trocknen selten richtig ausgebreitet wird und der Fakt, dass wir uns in der Dusche rasieren oder die Zähneputzen (es soll ja sogar Leute geben, die unterm laufenden Strahl einfach drauflos piseln). All das macht das unscheinbare Textil zur Keimschleuder Nummer 1 in unserem Badezimmer.