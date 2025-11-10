So oft sollten wir unsere BHs tatsächlich waschen

So waschen wir unsere BHs richtig

Die Sorge, dass wir unseren Dessous mit häufigen Waschgängen mehr schaden als sie zu schonen, ist übrigens unbegründet – wenn man weiss, wie man richtig wäscht. «Das Wichtigste sind Wäschesäckli», verrät die Expertin. Die kleinen Beutel schützen die empfindlichen Stücke vor den anderen Teilen in der Maschine, aber auch die Wäschetrommel vor einem herumfliegenden Bügel oder gestrickte Kleidung vor den Haken der Büstenhalter. Dabei sollte jeder BH in einem separaten Säckli verstaut werden. Bei mehr als 30 bis maximal 40 Grad und 800 bis 1000 Umdrehungen sollte ausserdem nicht gewaschen werden. Und: Weichspüler ist ein absolutes No-Go. «Er hat den Zweck, unsere Wäsche weich zu machen. Was wir bei Handtüchern und Shirts schätzen, verhindert beim BH, dass er seine Passform auf Dauer beibehält.» Weil viele Waschmittel von sich aus Weichspüler enthalten, hat Niederberger einen speziellen Tipp: