Achtung, es wird grusig

Und da gibt es noch etwas, das wir gerne mal ausblenden. Antoinette Niederberger weiss: «Dass wir am Rücken und zwischen den Brüsten nicht schwitzen, ist ein Trugschluss.» Während wir den BH tragen, kommt er also direkt mit Schweiss in Berührung, trocknet über Nacht und macht am nächsten Tag das gleiche Spiel erneut mit. Besonders problematisch wird es, wenn der BH Schalen mit Nylonfasern oder Schaumstoff-Cups hat. Sie saugen sich regelrecht mit unserem Schweiss voll und bilden in der dunklen, feuchten Umgebung direkt am Körper den perfekten Nährboden für Bakterien. Kein besonders appetitliches Szenario.