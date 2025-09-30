Lederkleidung können wir tatsächlich waschen

Kaum zu glauben, aber unsere heiss geliebten Jacken, Hosen und Hemden können wir in die Waschmaschine stecken. Nur nicht ganz so unbedenklich wie andere Textilien. Erstens ist es wichtig, auf gar keinen Fall normales Waschmittel zu verwenden. Um das Material nicht anzugreifen, kommt entweder spezielles Lederkonzentrat oder … ähm, gar nichts zum Einsatz. Ersteres wirkt rückfettend, macht das Leder wieder schön geschmeidig und lässt ausserdem unangenehme Gerüche verschwinden. Zweitens: Eure Ledersachen bitte nie wärmer als 30 Grad waschen und immer das Kurzprogramm mit dem niedrigsten Schleudergang auswählen. Reissverschlüsse und Knöpfe vorher hübsch verschliessen.