So retten wir problemlos verfärbte Wäsche

Im Leben geht so einiges schief. Manchmal trifft man falsche Entscheidungen. Das gilt auch für leuchtend bunte oder schwarze Kleidungsstücke, die sich in den Wäschesack der weissen Kollegen verirren. Angst und Schrecken breiten sich dann ebenso aus, wie ein unliebsamer Farbschleier. Auch die Anwesenheit neuer Textilien ist mit Vorsicht zu geniessen. Die sind im ersten Waschgang meist so euphorisch, dass sie sich und alle anderen eintinten wie ein kleiner Oktopus. Aber was tun, wenn das blütenreine Tanktop plötzlich zartrosa und die hellblaue Bluse eher grau als türkis ist?