So stylt man die Culottes-Hose diesen Sommer

Ein Mode-Comeback, das im ersten Moment Unbehagen bereitet: Die Culottes sind zurück – allerdings schicker denn je! Was noch vor knapp zehn Jahren als umstrittene Hosenform galt, feiert 2025 ein stylisches Revival. Ob im Alltag, im Büro oder beim entspannten Stadtbummel – die weite, knöchellange Hose zeigt sich jetzt vielseitiger denn je. Diese sommerlichen Culotte-Looks sind einen Styling-Versuch wert.
Casual-Chic: Denim-Culotte trifft auf starke Kontrastfarbe
Für einen entspannten, aber modisch durchdachten Alltagslook ist die Kombination aus einer beige-farbenen Denim-Culotte mit einem klassischen schwarzen T-Shirt ideal. Ein schmaler Taillengürtel setzt Akzente, betont die Figur und verleiht dem Outfit Struktur. Abgerundet wird der Look mit Statement-Sneakers oder flachen Mules – je nach Stimmung. Für dieses Outfit wählt man am besten Modelle mit hohem Bund, um die Taille zu betonen und die Beine optisch zu verlängern. So wirkt der Look lässig und gleichzeitig raffiniert.
Business-Culotte: Der luftige Office-Look
Wer sagt, dass Business-Outfits eng und unbequem sein müssen? Eine High-Waist-Culotte in Khaki, kombiniert mit einer weissen Bluse, sorgt für eine stilsichere Erscheinung im Büro. Flache Sandalen mit schmalen Riemen bringen Komfort in den Office-Alltag, ohne dabei den eleganten Gesamteindruck zu stören.
Wichtig beim Büro-Look: Unbedingt auf hochwertige Stoffe wie Baumwoll-Twill oder fliessende Viskose setzen und das restliche Styling eher minimalistisch halten – so bleibt der Look seriös.
Sommer-Chic: Seersucker-Culotte & Layering
Der Stofftrend des Sommers heisst Seersucker – und funktioniert auch wunderbar als Culotte! In hellem Sandton, kombiniert mit einem luftigen Top und einem lässig übergeworfenen Jeanshemd, wird daraus ein perfekter Party- oder City-Look. Farbige Sandalen oder Espadrilles bringen Sommer-Vibes in den Look, während ein geflochtener Bastbeutel und eine Sonnenbrille mit Retro-Touch das Styling ideal abrunden. Das Layering mit offenem Hemd sorgt optisch für Dynamik und verleiht dem Look eine unkomplizierte Leichtigkeit.
Do's and Don'ts beim Styling von Culottes
Beim Culotte-Styling machen ein paar einfache Regeln den Unterschied. Besonders gut harmonieren Culottes mit taillierten Oberteilen oder in den Bund gesteckten Shirts. Diese Kombination betont die Figur und vermeidet eine unförmige Silhouette. Auch Schuhe mit leichtem Absatz sind eine clevere Wahl, um die Beine optisch zu strecken – gerade bei kleineren Körpergrössen ist dieser Faktor wichtig. Farblich abgestimmte Accessoires wie Gürtel oder Taschen setzen Akzente, ohne den Look zu überladen.
Was hingegen schnell unstimmig wirkt: überlange Jacken oder mehrere Lagen, die das luftige Wesen der Culotte erdrücken. An besonders heissen Tagen sollte man ausserdem auf zu dicke Stoffe oder Modelle mit tiefem Schritt verzichten – sie nehmen dem Look die Eleganz und lassen ihn schnell unförmig erscheinen.
Welche Accessoires passen zum Culotte-Style im Sommer 2025?
Die richtigen Accessoires machen den Culotte-Look im Sommer 2025 komplett. Besonders beliebt sind aktuell kleine Crossbody-Bags oder angesagte Bauchtaschen, die den Look modern und urban wirken lassen. Für warme Tage setzen viele Fashionistas auf geflochtene Strohtaschen oder Market-Bags, die dem Outfit eine sommerliche Leichtigkeit verleihen.
Auch bei Schuhen darf es etwas extravaganter sein: Chunky Sandalen wie bei Miu Miu oder The Row, aber auch filigrane Riemchensandalen geben dem Look das gewisse Etwas. Ein Taillengürtel in Kontrastfarbe ist nicht nur praktisch, sondern auch ein echtes Statement, das den Look besonders macht. Abgerundet wird der Trend-Look durch goldene Creolen, zarte Layering–Ketten oder ein auffälliges Sonnenbrillenmodell.