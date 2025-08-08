So stylt man die Culottes-Hose diesen Sommer

Casual-Chic: Denim-Culotte trifft auf starke Kontrastfarbe

Für einen entspannten, aber modisch durchdachten Alltagslook ist die Kombination aus einer beige-farbenen Denim-Culotte mit einem klassischen schwarzen T-Shirt ideal. Ein schmaler Taillengürtel setzt Akzente, betont die Figur und verleiht dem Outfit Struktur. Abgerundet wird der Look mit Statement-Sneakers oder flachen Mules – je nach Stimmung. Für dieses Outfit wählt man am besten Modelle mit hohem Bund, um die Taille zu betonen und die Beine optisch zu verlängern. So wirkt der Look lässig und gleichzeitig raffiniert.