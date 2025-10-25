Schutz: Kälte von unten ist nicht nur am Glühweinstand unangenehm. Winterharte Pflanzen freuen sich deshalb, wenn man ihnen eine Styroporplatte unter den Topf stellt, ohne die Luftlöcher zu verstopfen. Der Untersetzer kann weg, weil sich hier im worst case Schnee (mhm, der kommt) und Regen ansammeln kann. Ausserdem sollten die Töpfe gut in Vlies, Tannengrün oder Jute eingepackt werden. Das Material sorgt dafür, dass über die Blätter zu viel Feuchtigkeit verdunstet.