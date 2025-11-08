So verhandeln wir unseren Lohn erfolgreich

Gedanklich für jemand anderen verhandeln

Die Vorstellung darüber, nicht für sich selbst, sondern für die Kinder oder Freunde zu verhandeln, kann bewirken, sich stärker dafür einsetzen zu wollen.



Benefits rausschlagen

Der Lohn ist ein entscheidender Faktor, der die Arbeitszufriedenheit beeinflusst. Aber nicht der einzige. Wenn sich am Lohn nichts schrauben lässt, zumindest versuchen, andere Faktoren wie flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit auf Homeoffice oder die Mitfinanzierung von Reiseabonnements und Weiterbildungen zu gewinnen.



Bedenkzeit anfordern

Lässt sich gar nichts machen, das Angebot nicht gerade annehmen oder ablehnen. Antönen, dass man eine Nacht darüber schlafen möchte. Voreilige Handlungen könnten im Nachhinein bereut werden.



Sich damit abgeben

Je nach Ausgangslage ist man trotz des tiefen Lohnes auf die Stelle angewiesen. Man kann sich darauf einlassen und nebenbei weitersuchen, bis ein besseres Jobangebot gefunden wird. Oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn messbare Leistungen (Verkaufszahlen, erfolgreiche Projekte) erbracht wurden, den Lohn erneut verhandeln.



Den Job ablehnen

Die Entscheidung darüber, ob wir den Job wollen oder nicht, liegt letztlich bei uns. Sollte das tiefe Gehalt für Unzufriedenheit sorgen: ablehnen. Niemand ist gezwungen, sich unter seinem Wert zu verkaufen. Die Chance, dass der Arbeitgeber sich trotzdem willig zeigt, nach einer Ablehnung mehr zu zahlen, sinkt, je mehr Bewerber die gleichen Qualitäten vorweisen können.



Auf gehts! Let's talk about Money!