So vermeiden wir Bettwanzen im Koffer

Bei der Rückkehr nach Hause den Koffer am besten ebenfalls in oder über der Badewanne öffnen und genau untersuchen. So kommen mögliche Bettwanzen gar nicht erst in Versuchung, das eigene Bett zu befallen. Die Kleidung direkt in die Waschmaschine befördern und das Innenleben des Koffers gründlich absaugen und reinigen.