So lang haben wir uns drauf gefreut, jetzt ist alles schon wieder vorbei. Zack! Die Kerzen werden ausgeblasen, die letzten Dinnerreste verspeist und der Baum langsam aber sicher abgeschmückt. Damit Kugeln, Lichterketten und Ornamente im nächsten Jahr schnell und ohne grossen Stress wieder an den Baum gehängt werden können, liegt es jetzt an euch, alles gut zu verräumen. Nur wie macht man das eigentlich? Wir haben drei clevere Tipps, die das Lagern erleichtern.