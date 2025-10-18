So vielseitig ist Rasierschaum im Alltag

Reinigt die Bürste

Mal ehrlich: Wer putzt regelmässig die Bürste? Und vor allem WIE? Klar, die eigenen Haare entfernen und vielleicht ein paar Staubfusel herauspicken – aber sonst? Nicht wirklich. Dabei wäre es ziemlich vernünftig, weil sich zwischen den Borsten und am Boden nicht nur Haare ansammeln, sondern auch Fett und Hautschuppen. Also schnellstens her mit dem Rasierschaum! Weicht die Bürste für etwa 15 bis 20 Minuten damit ein und spült sie danach unter heissem Wasser aus.