So vielseitig können Zitronenschalen sein

Beim Apfel verstecken sich bekanntlich die meisten Vitamine in der Schale, drum ist schälen quasi verboten. Auch die Bananenschale kann so einiges. Das lernten wir hier.

Und die Zitronenschale? Die raspeln wir hier und da fürs Aroma in unsere brodelnden Kochtöpfe, klar. Aber die kann noch viel, viel mehr. 5 Gründe, warum ihr die ausgepresste Zitrone nicht wegschmeissen solltet: