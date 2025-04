bis 21. April – Shoppen früher vs. heute: Früher Marktstand, heute Mausklick – unser Kaufverhalten hat sich in 170 Jahren krass verändert. Die Ausstellung «Konsumwelten. Alltägliches im Fokus» im Landesmuseum Zürich zeigt Einkaufs-Trends von der Marktschreierei bis zum Online-Warenkorb. Highlight: Ein historischer Kiosk, der sich vom Zeitungsladen zum Mini-Abenteuerpark wandelte. Plus: Retro-Urlaubsfotos, die beweisen, dass Reisefieber schon immer Trend war. Nostalgie trifft Kaufrausch – unbedingt vorbeischauen.