Wunschliste machen

Das ist besonders wirksam, wenn eine neue Saison beginnt und die Läden wie jetzt mit den Herbst-Trends gefüllt werden. Von allen Seiten schreit es: «Du brauchst mich! Nimm mich! Kauf mich!» Wer kann da schon widerstehen? Macht eine Liste, damit ihr nicht gleich zu Beginn des Monats den kompletten Lohn verschiesst. Notiert euch diejenigen Dinge, die ihr wirklich braucht (oder wohl eher wollt) und für die ihr dann sparen könnt. Das rettet euch das nächste Mal vor einem unnötigen Impuls-Kauf, weil ihr das Geld lieber für eure Wunsch-Stiefel sparen und nicht für den schwarzen Pulli ausgeben wollt, von dem ihr bereits ein ähnliches Exemplar zu Hause habt.