Die einen tun es mit Leidenschaft, für die anderen ist es eine Qual: Die Rede ist vom Staubsaugen. Drumherum kommen wir nicht. Denn ist der Belag auf Boden, Regal, Sofa und Matratze nicht einfach nur dreckig, er wird auch zur Gefahr für unser Wohlbefinden. Dazu muss man sich zunächst nur einmal anschauen aus was Hausstaub eigentlich besteht. In der Regel setzt er sich zum grössten Teil aus Milben, deren Ausscheidungen, Pollen, Hautschuppen, Bakterien, Viren und Schimmelpilzsporen zusammen. Partikel, die im schlimmsten Fall krank machen und Allergien auslösen. Wie es etwa bei Hausstaubmilben der Fall ist. Rund 6 Prozent der Schweizer*innen reagieren auf die Hinterlassenschaften der mikroskopisch-kleinen Spinnentieren. Tendenz steigend. Umgeben sind wir davon häufiger als wir denken. So schätzt die WHO, dass wir circa 90 Prozent unserer Lebenszeit in Innenräumen verbringen. Ob sitzend, liegend, stehend – Staubquellen sind dabei nie weit.