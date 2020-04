Stoor in Bern

Ein Blick in die Glaskugel: Was wird die Krise mit der Wirtschaft und somit mit euch machen?

Covid-19 wird uns in unserer Entwicklung als Unternehmen stark erschüttern. Sollten wir unsere Boutique in absehbarer Zeit wieder öffnen dürfen, gehen wir nicht davon aus, dass alles weiterläuft wie zuvor – das wird seine Zeit brauchen. Mit den Auswirkungen werden wir uns wohl noch einige Jahre auseinandersetzen müssen.