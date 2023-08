Streifenfreie Fenster: So gelingt ein sauberer Durchblick

Die richtigen Mittel: So klappt es mit der klaren Sicht

Für das einfache Säubern der Fensterscheiben reicht in aller Regel klares Wasser meistens völlig aus, um herkömmliche Verschmutzungen zu entfernen. Alte Rückstände von Reinigungsmitteln können sich allerdings am Material festgesetzt haben – so kann auch nach der Anwendung ohne Putzmittel zunächst ein leichter Film auf der Scheibe bleiben. Wenn man jedoch nicht gänzlich auf Reinigungsmittel verzichten will oder starken Schmutz entfernen muss, gibt es ein paar schonende Ideen, die streifenfrei funktionieren: