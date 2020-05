Livin' la vida loca – von der heissen, überschäumenden Fiesta ist nur noch ein Funken tristes Stubenhocker-Dasein geblieben. Wer tanzt, tut das allein zu Hause auf TikTok, wer rauschende Dinnerparties schmeisst, tut das für einen verdammt engen Kreis. Ja, es ist verrückt, was gerade passiert. «Loco» eben. Aber noch lange kein Grund, den Kopf in den nicht vorhandenen Sand zu stecken. Die Kolumbianerin Maria Lorez, die in Pereira und der Schweiz aufgewachsen ist, hat mit ihrem Interior- und Accessoire-Label Tauta-Home das Gegenmittel für den Corona-Blues im Sortiment. Speist man von ihrem im Heimatland fair gefertigten Geschirr, schmeckt alles etwas intensiver. Spiesst man schnöde Oliven mit den leuchtenden Tiger-, Zebra- oder Hummer-Pinchos auf, ist der Apéro schneller am Brennen, als einem lieb ist. Ein Haus soll leben, in Bewegung sein durch Gegenstände, die eine Leidenschaft ausdrücken, so Maria.

Jedes Produkt, das sich in Marias ethnischer Online-Schatzkiste tummelt, hat seine eigene Geschichte und entspringt einer Handwerkstradition – kein Stück ist wie das andere. Mit der neuen Kollektion stillt sie jetzt all unsere Sehnsüchte und lässt uns mit geflochtenen Taschen, Körben und Serviettenringen in der Erinnerung lauer Sommernächte schwelgen. Das It-Piece haben wir längst gespotted: Mit den wunderschönen Fächern bewahren wir sogar in Zeiten wie diesen einen kühlen Kopf. Sie machen sich bestens hübsch drapiert auf der Kommode oder zum Wishlist-Kleid mit den ausladenden Puffärmeln. Wer mit dem chicen Wedel aus der kolumbianischen Iraca Palme mal eben die Diva spielen möchte – nie konnte man das mit besserem Gewissen.

Aber wie ist das – lässt auch eine Latina mit feurigen Hummeln im Hintern mal den Kopf hängen?