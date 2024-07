Die Natur ist eine tiefe Quelle der Inspiration für mich. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass ich ein grosses Faible fürs Fotografieren habe, besonders für Naturfotografie. Über die Jahre habe ich mir ein beeindruckendes Archiv zugelegt und würde mich in Zukunft gerne noch mehr mit dem Thema befassen. Für mich ist Natur nicht nur etwas, das mich umgibt, sondern etwas, das fest mit dem verwoben ist, was mich im Kern ausmacht und das seinen Ausdruck auch in unseren Designs findet.